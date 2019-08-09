المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ترحيب

نشر لاعب النصر، حبيب الفردان، على حسابه في «إنستغرام» صورة كل من عمر عبدالرحمن وعامر عبدالرحمن، بعد انضمامها إلى الجزيرة، متمنياً لهما التوفيق مع فريقهما الجديد.

مؤازرة

أعلن نادي اتحاد كلباء على حسابه الرسمي «تويتر» عن تخصيص حافلات لنقل الجمهور مجاناً إلى أبوظبي، لدعم الوحدة في مباراته الآسيوية المقبلة أمام النصر السعودي بدوري أبطال آسيا.

تذاكر

يوزّع نادي الوحدة 3000 تذكرة مجانية على جمهور النادي، وكل من يرغب في مؤازرة العنابي الثلاثاء المقبل في لقائه المرتقب أمام النصر السعودي، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.

مزيان

نشر لاعب فريق العين، الجزائري عبدالرحمن مزيان، عبر حسابه في «إنستغرام» أول أهدافه الذي سجله مع «الزعيم» أول من أمس، في المباراة الودية أمام فريق أوسيجيك الكرواتي، وعلق على الهدف بالقول: «ما هي إلا البداية».