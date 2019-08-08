منتخب الشباب يواجه كرواتيا اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يخوض المنتخب الوطني للشباب مواليد 2001، اليوم، مباراته الودية الرابعة والأخيرة ضمن معسكره الخارجي، المقام حالياً في سلوفينيا، استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً، وبطولة غرب آسيا المقرر إقامتها في فلسطين للفترة من 22 أغسطس الجاري إلى الأول من سبتمبر.

وقال مدير المنتخب الوطني للشباب، بدر أحمد، إن «المعسكر حقق أهدافه من خلال التدريبات اليومية التي أقيمت على فترتين صباحية ومسائية، إضافة إلى التجارب الودية التي سعى خلالها الجهاز الفني على منح الفرص أمام كل العناصر الموجودة في صفوف المنتخب، للوقوف على مستواها والوصول إلى التشكيلة المثالية قبل خوض غمار التصفيات الآسيوية، وبطولة غرب آسيا».