المصدر: دبي - الإمارات اليوم

صورة

نشر لاعب النصر، طارق أحمد، على حسابه في «إنستغرام» صورة اللاعب التشيلي لويس أنطونيو خمينيز، أثناء احتفال الأخير بإحرازه أول أهدافه مع فريقه الجديد الاتحاد السعودي، ووجه أحمد التهنئة لزميله السابق في «العميد».

مباراة

نشر لاعب فريق الوحدة، البرازيلي ليوناردو دي سوزا مقطعاً عبر حسابه في «إنستغرام» في منزله، برفقة زميله الأوروغوياني نيكولاس ميليسي، وهما يشاهدان مباراة فريقيهما السابقين الأهلي والهلال السعوديين في دوري أبطال آسيا.

تدريبات

نشر يوسف الغيث صديق اللاعب عمر عبدالرحمن فيديو في «سناب شات»، يظهر فيه «عموري» وعامر عبدالرحمن وهما يتدربان في ملعب فرعي، والفيديو هو الظهور الأول لـ«عموري» منذ انهيار مفاوضات تجديد عقده مع الهلال، والأول لعامر منذ نهاية عقده مع العين.