المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أيوفي

اقترب الإكوادوري، جيمي أيوفي، من الانضمام إلى أتلتيكو كولون الأرجنتيني، بحسب صحيفة «سينموردازا» الأرجنتينية، التي أشارت إلى أن إدارة كولون ترى أيوفي أفضل خيار لتدعيم صفوف الفريق، بعد خروجه من حسابات شباب الأهلي.

تكريم

أعلنت شركة نادي الظفرة لكرة القدم عن تسمية أحد الملاعب الفرعية، بالمقر الرئيس في مدينة زايد، باسم الراحل عبدالله الكربي، الذي توفي في حادث سير، تكريماً ووفاءً له على الفترة التي قضاها في النادي لاعباً وإدارياً لفريق 16 سنة.

ودية

أُلغيت مباراة ودية، كان من المقرر أن تجمع بين الظفرة والنصر، اليوم، ضمن المعسكر الخارجي الذي يقيمه الناديان في ألمانيا، وخاض الظفرة مباراة ودية، أمس، أمام فريق إف سي إنتر ليبزيغ الألماني، في رابعة تجاريه الإعدادية.