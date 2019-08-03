أبيض الشباب يتعادل مع ديموزالي السلوفيني وديّاً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أنهى المنتخب الوطني للشباب مواليد 2001 تجربته الودية الثانية ضمن معسكره الحالي المقام في سلوفينياً، استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً وبطولة غرب آسيا المقررة في فلسطين للفترة من 22 أغسطس الجاري إلى الأول من سبتمبر بالتعادل الإيجابي أمام نادي ديموزالي السلوفيني بهدفين لهدفين.

وسجل هدفي المنتخب راشد عبدالله وهزاع سبيت خاطر.

وقال مدرب منتخب الشباب فيردو ميلين، إن المواجهة جاءت قوية ومفيدة للاعبين الذين قدموا مستوى مميزاً وقوياً افضل من المستوى الذي ظهروا عليه خلال التجربة الودية الأولى.

ويستعد أبيض الشباب لخوض تجربته الودية الثالثة يوم الثلاثاء المقبل أمام نادي أولمبيا السلوفيني.