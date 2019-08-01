المصدر: دبي - الإمارات اليوم

غايبور

اهتمت وسائل الإعلام الإكوادورية بمشاركة مواطنها فيرناندو غايبور للمرة الأولى مع الوصل، في المباراة الودية التي جمعت «الإمبراطور» مع قيصري سبور التركي، أول من أمس، وأشادت صحيفة «إكوافيزا» بمستواه الفني، خلال 45 دقيقة شارك بها.

راحة

منح مدرب فريق الشارقة، عبدالعزيز العنبري، لاعبي فريقه راحة لمدة 24 ساعة، من أجل الابتعاد قليلاً عن ضغوط المعسكر الخارجي، المقام حالياً في هولندا، بعد خسارة أولى المباريات الودية الإعدادية أمام فاماغوتسا القبرصي، بهدف دون رد.

معلق

قال المعلق محمد الشامسي، الذي تولى مهمة التعليق على أول مباراة تبثها قناة العين على الهواء مباشرة، وجمعت «الزعيم» بفريق الفتح السعودي، إن اختياره يمثل شرفاً كبيراً له، لكونها تعتبر حدثاً تاريخياً، حتى إن كانت مباراة ودية.