«فيكتوري» إلى تونسبيرغ لخوض جولات فورمولا 2

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تتجه بوصلة سفراء الإمارات، نجوم مؤسسة الفيكتوري تيم، إلى النرويج، وتحديداً إلى أقدم مدنها والقارة الأوروبية مدينة تونسبيرغ التي تحتضن اعتباراً من الغد وحتى الأحد المقبل منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم للزوارق السريعة -فورمولا2- التي تشهد حضوراً إماراتياً بارزاً من فرقي أبوظبي والشارقة.

ويأمل نجما الفيكتوري المتسابق منصور المنصوري قائد زورق فيكتوري 27، وأحمد الفهيم قائد فيكتوري 4، تحقيق نتائج طيبة في مياه المدينة الأقدم في القطر الأوروبي جنوب شرق النرويج ، التي تشتهر بالمتاحف والقلاع القديمة والمباني التاريخية بالقرب من مضيف أوسلو.

ويتطلع المنصوري والفهيم إلى تحسين أداء الزورقين عما كانا عليه في الجولة الأولى التي حقق فيها المركز 17، فيما تعرض زورق الفهيم للانقلاب في التجارب الرسمية يوم السباق، ولم يتمكن من خوض السباق الرئيس في أول ظهور رسمي له في هذه الفئة، بعد تألقه العام الماضي وهذه السنة في الجائزة العالمية للزوارق السريعة.