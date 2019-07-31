المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مارياني

ذكرت صحيفة «كوتا سبورت»، البلغارية، أن نادي ليفيسكي صوفيا البلغاري، وافق على انتقال السويسري ديفيد مارياني إلى أحد أندية دوري الخليج العربي، خلال فترة الانتقالات الحالية، مقابل مليوني يورو، بينما سيحصل اللاعب على راتب سنوي يبلغ 1.5 مليون يورو.

الوصل

رحّب مدرب الهلال السوداني، التونسي نبيل الكوكي، بقرعة البطولة العربية التي أوقعته في مواجهة فريق الوصل. وقال في تصريحات صحافية إن طموح الهلال هو المنافسة في جميع البطولات التي ينافس فيها، وأن الفريق سيكون جاهزاً للمواجهة المرتقبة.

فعاليات

أعلن مكتب شؤون الجماهير بنادي العين عن انطلاقة «صيفنا عيناوي» في استاد هزاع بن زايد، الذي يحتوي فعاليات رياضية وورشاً تدريبية ثقافية وصحية وتراثية تستهدف الأطفال من عمر 10 إلى 15 سنة، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.