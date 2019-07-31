أبيض الشباب يستعد لمواجهة ديموزالي السلوفيني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستعد المنتخب الوطني للشباب لخوض تجربته الودية الثانية بعد غدٍ، أمام فريق ديموزالي السلوفيني، ضمن معسكره الحالي المقام في سلوفينيا، استعداداً للمشاركة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للشباب تحت 19 عاماً 2020، وبطولة غرب آسيا في فلسطين التي ستقام للفترة من 22 أغسطس إلى الأول من سبتمبر من العام الجاري.

وأكد قائد منتخب الشباب، محمد عبدالرحمن، تجاوز زملائه اللاعبين سلبيات التجربة الودية الأولى أمام منتخب سلوفينيا، إذ حرص الجهاز الفني على التوجيه بأهمية ترابط جميع الخطوط في حالتي الهجوم والدفاع، وأهمية تناقل الكرة بطريقة سلسة مع فتح مساحات للتحرك بالكرة، وتغيير اللعب من جهة لأخرى، في حالة وجود ضغط دفاعي.

وأشاد قائد المنتخب بالروح المعنوية العالية، التي يتمتع بها جميع اللاعبين خلال الحصص التدريبية، مؤكداً حرص كل زملائه اللاعبين على تقديم كل ما لديهم، واتباع تعليمات الجهاز الفني والإداري، للوصول إلى الجاهزية المثلى، قبل خوض غمار التصفيات.