المصدر: دبي - الإمارات اليوم

باتنا

ذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية، أن اللاعب المغربي مراد باتنا اقترب من الانضمام إلى الوحدة السعودي، بعدما فسخ باتنا عقده مع نادي الوحدة الإماراتي بالتراضي، مشيرة إلى أن النادي السعودي يرغب في ضم باتنا بعد رحيل التونسي عصام الجبالي عن الفريق.

المنتخب

يتوقع أن يضم الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم، بقيادة الهولندي مارفيك، بعض الوجوه للمنتخب استعداداً للمرحلة الثانية في برنامج الإعداد بالفترة من 28 أغسطس حتى 10 من سبتمبر المقبلين، تحضيراً للتصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023.

محترف

على الرغم من تعهد إدارة أحد أندية المقدمة بدوري الخليج العربي من أنها ستنهي حسم ملف اللاعب الأجنبي في صفوف الفريق قبل المغادرة إلى المعسكر الخارجي، فإنه لم يتم حتى الآن الإعلان الرسمي للتعاقد معه، ما جعل جمهور النادي يشعر بالقلق.