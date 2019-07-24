المصدر: دبي - الإمارات اليوم

إدواردو

أغلق نادي الهلال السعودي ملف رحيل اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو إلى شباب الأهلي، حسب ما ذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية، التي أشارت إلى أن الهلال قرر قيد إدواردو في قائمة الفريق الآسيوية، واستقر على استمراره.

مفاوضات

كشفت وسائل إعلام كورية جنوبية عن دخول نادي تشونبوك الكوري في مفاوضات لضم مهاجم النصر، البرازيلي صومائيل روزا، الذي قضى ثلاثة مواسم بالدوري الإماراتي مع كل من حتا والنصر والفجيرة.

ورشة

عاد إلى الدولة أمس الحكمان الدوليان محمد عبدالله حسن وعمار الجنيبي، بعدما شاركا في ورشة العمل التي أقامها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور لحكام النخبة في القارة الصفراء، واستمرت خمسة أيام.