صحيفة: إسماعيل بن ناصر يوقع لميلان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ذكرت صحيفة «لاغازيتا ديللو سبورت» الإيطالية أن الجزائري إسماعيل بن ناصر وصل إلى مدينة ميلانو، أمس، تمهيداً للانضمام إلى صفوف ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت إن «نجم إمبولي توجه مباشرة للخضوع للفحص الطبي في (الروسونيري) ليحترف في صفوفه اعتباراً من الموسم الجديد بعد المستوى الرائع الذي أظهره في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة، وتوج خلالها بجائزة أفضل لاعب».

وأضات أن بن ناصر سيوقع اليوم على عقود انضمامه لميلان، بعقد يمتد لمدة خمس سنوات مقبلة مقابل 15 مليون يورو، وسيحصل على 1.5 مليون يورو راتباً سنوياً في الموسم الواحد.

يذكر أن إسماعيل بن ناصر فاز مع منتخب بلاده ببطولة أمم إفريقيا، التي أقيمت أخيراً في مصر، بعد التغلب على السنغال في المباراة النهائية.