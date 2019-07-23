اتحاد كلباء يقترب من التعاقد مع مدافع منتخب الجزائر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رجّح مصدر رسمي في شركة كرة القدم لنادي اتحاد كلباء، أن يكون المحترف الأجنبي الرابع لـ«النمور» أحد لاعبي المنتخب الجزائري الذي توّج بلقب بطولة إفريقيا التي اختتمت أخيراً في مصر.

واضاف المصدر الذي رفض ذكر اسم اللاعب لـ«الإمارات اليوم»: «اللاعب يجيد في مراكز الدفاع، وظهر بشكل مميز خلال البطولة الإفريقية».

وأكمل: «المفاوضات اقتربت من الوصول إلى نهايتها السعيدة، بانتظار بعض الإجراءات الإدارية، لإتمامها بشكل نهائي».

يذكر أن مدافعي منتخب الجزائر الذين لعبوا نهائي البطولة الإفريقية، هم: مهدي زفاني، وجمال بلعمري، وعيسى مندي، وبن سبايني.