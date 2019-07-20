ليما وسواريز ينتظمان في تدريبات الوصل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انتظم ثنائي الوصل، البرازيليان فابيو ليما، ويلتون سواريز، في معسكر الإمبراطور الداخلي، تحضيراً للسفر إلى النمسا لخوض معسكر خارجي استعداداً للبطولة العربية ودوري الخليج العربي، بحسب ما نُشر على الموقع الرسمي للنادي.

وكان اللاعبان قد غابا عن المشاركة في المران الأول لفهود زعبيل، الذي جرى يوم الاثنين الماضي، لظروف خاصة بهما.

ويواصل الفريق تدريباته اليومية بملعبه تحت إشراف المدرب ريجي كامب، ووسط متابعة إدارية كبيرة، بمشاركة جماعية من لاعبي الفريق، بمن فيهم المنضمون هذا الموسم للوصل.

هذاوقد استضاف نادي الوصل وفداً تابعاً للجنة الحكام، لإقامة ورشة عمل «التحكيم»، ولاطلاع لاعبي الإمبراطور على أبرز التعديلات في قوانين كرة القدم، قبل انطلاق الموسم الجديد.