بعثة النصر إلى ألمانيا استعداداً للموسم الجديد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، متجهة إلى مدينة نورنبرغ الألمانية، لإقامة معسكر الإعداد الخارجي الذي يمتد إلى الـ15 أغسطس، يخوض خلالها الفريق أربع مباريات ودية متدرجة المستوى.

يأتي معسكر الإعداد ضمن المرحلة الثانية من تحضيرات العميد للموسم الرياضي الجديد 2019 - 2020، وكانت المرحلة الأولى قد شملت تجمع اللاعبين لإجراء الفحوص الطبية الشاملة، التي تمت بمقر النادي على مدار أربعة أيام، ثم انخرط بعدها اللاعبون في مرحلة التدريبات البدنية، تحت إشراف الجهازين الفني والطبي.

وأعلن النادي رسمياً، في بيان صحافي، أن عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، مشرف الفريق الأول، ثابت سهيل، سيترأس البعثة، ومن المقرر أن يلتحق بالبعثة في ألمانيا لاعبو المنتخب الوطني المتواجدون حالياً في معسكر الأبيض في النمسا، وهم: طارق أحمد، وحبيب الفردان، ومحمد العكبري.