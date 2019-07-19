صحيفة: بافيز انتقل إلى النصر لتأمين مستقبله

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت صحيفة «اليرباري» التشيلية أن الوافد الجديد على صفوف فريق النصر، التشيلي إيستبان بافيز، القادم من فريق كولو كولو التشيلي، رفض عدداً من العروض حينما كان في الـ20 من عمره، لكنه حالياً وافق على التعاقد مع فريق النصر من أجل خوض تجربة احترافية في الشرق الأوسط تؤمّن له مستقبله هو وعائلته، مؤكداً أنه كلاعب كرة قدم يجب عليه أن يضع ضمان مستقبل أسرته من ضمن أولوياته، على حد تعبيرها.

وقال اللاعب في رسالة، أمس، وجهها لجماهير فريق كولو كولو، عبر حسابه في «إنستغرام»، إنه حزين لوداع النادي الذي قضى معه مواسم رائعة قبل الانتقال لصفوف النصر: «أشكر الجميع في النادي من زملائي اللاعبين والجهازين الفني والإداري والجماهير، على كل الدعم واللحظات الرائعة، لقد كانت تجربة مهمة بالنسبة لي في مسيرتي الرياضية».