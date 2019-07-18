المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مبخوت

تقدّم أعضاء الجهازين الفني والإداري ولاعبو المنتخب الوطني الأول، بالتهنئة الى لاعب الجزيرة والمنتخب علي مبخوت بمناسبة قدوم مولودته الأولى، وتسابق اللاعبون في نشر التهاني لزميلهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

دياكي

أكد لاعب العين، إبراهيما دياكي، أن عدم تجديد عقده حتى الآن وغيابه عن معسكر الفريق يعود لعدم جاهزيته البدنية، وقال عبر حسابه في «إنستغرام»: «شرط تجديد عقدي مرتبط بجاهزيتي البدنية بعد العملية الجراحية التي خضعت لها».

سهيل

وصف مشرف المنتخب الوطني الأول، الدكتور حسن سهيل، القرعة الآسيوية التي جرت أمس بكوالالمبور بالمتوازنة، مشيراً إلى أن الآلية التي اعتمد عليها الاتحادان الدولي والآسيوي ضمنت توزيع المنتخبات القوية على المجموعات المختلفة.