سعيد حارب يحضر منافسات جائزة إيطاليا لزوارق إكس كات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يتوجه الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، غداً، الى مدينة ستريسا الايطالية، لمتابعة منافسات جائزة إيطاليا الكبرى للزوارق السريعة «إكس كات» أولى جولات بطولة العالم 2019، والتي تبدأ يوم بعد غدٍ وتستمر حتى يوم الاحد المقبل، تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس الاتحاد الدولي للسباقات البحرية «يو آي إم» الدكتور رافئيللي كيولي.

وتشهد النسخة الحالية من البطولة مشاركة نخبة من نجوم رياضة الزوارق السريعة العالميين في الفرق المختلفة يتقدمها زورق شرطة دبي 3 بقيادة الثنائي عارف الزفين ونادر بن هندي، وزورقا أبوظبي (حامل اللقب) بالثنائي فالح المنصوري والأميركي شون نورنتي في زورق أبوظبي 4، والثنائي راشد الطاير وماجد المنصوري في زورق أبوظبي 5.

وعبر حارب عن ثقته بتألق زوارق الإمارات في البطولة العالمية واستمرار تواجدها على منصات التتويج.