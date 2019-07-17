المصدر: دبي - الإمارات اليوم

خلافات

يحاول مسؤول كبير بأحد أندية الدوري احتواء بعض الخلافات التي بدأت تظهر في أوساط النادي، حتى لا تؤثر بصورة سلبية في مسيرة الفريق في الموسم الكروي المقبل، خصوصاً أن روح الفريق الواحد سادت في النادي خلال الموسم الماضي.

«عموري»

ذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن استشاري إصابات رياضية سيلحق برئيس نادي الهلال فهد بن نافل في دبي، للاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بإصابة اللاعب «عموري»، وأكدت الصحيفة وجود شكوك حول حالة اللاعب البدنية.

الفجيرة

أعلنت شركة الفجيرة لكرة القدم، عبر حسابها في«تويتر»، التعاقد مع اللاعب البرازيلي جوناثان بينيتيز (29 عاماً) قادماً من نادي التعاون السعودي، وكذلك التعاقد مع اللاعب حميد عباس قادماً من الوصل، دون الكشف عن مدة العقد.