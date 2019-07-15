ختام التجمع الأول لاختيار منتخب الصم للبولينغ

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت لجنة رياضة الصم باتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، التجمع الأول لاختيار لاعبي منتخب البولينغ بمركز دبي للبولينغ، للمشاركة في الاستحقاقات الدولية المقبلة، على رأسها بطولة العالم المقامة في تايوان أغسطس المقبل.

من جانبه، عبّر الأمين العام باتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، ذيبان سالم المهيري، عن سعادته البالغة بمستويات اللاعبين المقدمة من خلال هذا التجمع، الذي جمع نخبة من ألمع لاعبي البولينغ لذوي الإعاقة السمعية على مستوى أندية أصحاب الهمم بالدولة، مؤكداً أن «سجل إنجازات أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية جيد، من خلال انتزاعهم الميداليات على المستوى الخليجي، ونأمل أن تكون هذه التجمعات بداية لإنجاز جديد على المستوى الدولي».