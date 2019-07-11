المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بوصوفة

بدأ وكيل أعمال اللاعب المغربي مبارك بوصوفة، محاولات مكثفة لإقناع عدد من أندية دوري الخليج العربي بالتعاقد مع اللاعب، بعد تألقه في أمم إفريقيا «مصر 2019»، إلا أن المفاجأة التي صدمت الوكيل أن أحد أندية الوسط في الدوري رفض الفكرة أساساً لتقدمه في العمر.

نيكاو

ذكرت صحيفة «أو بارانا» البرازيلية، أن نادي بني ياس اقترب من التعاقد مع البرازيلي نيكاو، قادماً من نادي أتلتيكو بارانينسي البرازيلي، مشيرة إلى أن «السماوي» رفع عرضه المادي، لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

دورة

ذكر المدرب والمحاضر في الاتحاد الآسيوي، جمال الحساني، عبر حسابه في «إنستغرام» أنه سيقيم دورة تدريبية في مدينة الطائف السعودية نهاية الشهر الجاري، خصوصاً لمدربي المراحل السنية، وأن المشاركين سيحصلون على شهادة معتمدة من الاتحاد السعودي لكرة القدم.