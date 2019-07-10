المصدر: دبي - الإمارات اليوم

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نشر أحد أندية دبي إعلاناً في موقع «فوتبول جوبز» يطلب خلاله التعاقد مع مهاجم ومدافع، مشترطاً أن يكونا من مواليد 2001، على أن يحصل كل منهما على راتب يراوح بين 4000 و20 ألف دولار.

«تحدي الزجاجة»

نجح لاعب وسط الوحدة، محمد برغش، في تنفيذ «تحدي غطاء الزجاجة» بشكل سهل، خلال المعسكر التدريبي حالياً في هولندا، ونشر برغش في حسابه على «إنستغرام» مقطع فيديو له وهو ينفذ التحدي بمساعدة الحارس راشد علي.

صفقات

عبّر مشجعون لنادي الشارقة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن ارتياحهم لصفقات الفريق من اللاعبين المحليين، بعد ضم ثلاثي الوحدة: طارق الخديم ومحمد عبدالباسط وسالم سلطان.