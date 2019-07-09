28 لاعباً في معسكر منتخب الشباب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دشن المنتخب الوطني للشباب مواليد 2001 معسكره الداخلي بدبي الذي سيستمر حتى 31 الجاري في إطار استعداداته للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب 2020، وبطولة غرب آسيا التي ستقام في فلسطين من 22 أغسطس إلى 1 سبتمبر المقبلين. وتضم قائمة أبيض الشباب 28 لاعباً. وقال مدير المنتخب بدر أحمد، إن التجمع الحالي يضم لاعبين جدداً، حيث يرغب الجهاز الفني في تجربتهم وخلق حالة من المنافسة بين اللاعبين، مشيراً إلى أن الفريق سيواصل تدريباته اليومية في ملعب ذياب عوانة والصالة الرياضية بمقر اتحاد الكرة بدبي على فترتين صباحية ومسائية حتى موعد السفر إلى معسكر أوروبا.