عبدالملك: تنس الإمارات بحاجة إلى مركز متخصص لاستكشاف المواهب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس أحمد عبدالملك أهلي، أن توفير مركز رئيس لممارسة رياضة التنس في الإمارات أصبح مطلباً ملحاً لأسرة اللعبة في الدولة، لديمومة المكاسب التي حققها تنس الإمارات بالفترة الماضية مؤكداً أن الحاجة أصبحت ماسة لإنشاء مركز للعبة تابع للاتحاد، يقوم باستكشاف المواهب المواطنة وتطويرها لدعم المنتخبات الوطنية بشكل دوري، متمنياً أن يكون هذا المركز ضمن أولويات الهيئة العامة للرياضة واللجنة الاولمبية الوطنية، مشيراً إلى أنه «وفقاً لتوجيهات الشيخ حشر آل مكتوم رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أولت اللجنة الفنية للاتحاد اهتماماً أكبر بنشر اللعبة إلا ان مواصلة النجاح تحتاج لمركز متخصص تحت إشراف اتحاد التنس، ليساهم بدور أكبر في نشر روح التنافس عبر بطولات مستمرة، وبهدف البحث عن المواهب في صفوف المواطنين ومواليد الدولة والمقيمين وأبناء المواطنات».

وجدد أحمد عبدالملك أهلي الدعوة الى الأندية الرياضية لتعزيز التطور الحاصل في النشاط الرياضي لتنس الإمارات من خلال إعادة ممارسة اللعبة في منشآتها بما يسهم بالمزيد من النهوض باللعبة محلياً ودولياً، مبيناً في بيان صادر عن الاتحاد: «نتطلع لدعم الاندية الرياضية في جميع إمارات الدولة لرياضة التنس بتشجيع ممارستها في أوساطها واستثمار الحالة الفنية والتنظيمية التي أصبحت عليها اللعبة خصوصاً بعد المكاسب التي حصدتها الموسم الماضي، وتحديداً في صفوف أجيال المستقبل من اللاعبين صغار السن الذين أسهم برنامج (تنس الصغار) في استكشافهم». وتابع: «نتطلع لدور أكبر للمجالس الرياضية في الدولة بما يسهم بمزيد من النجاح، وأن يكون هناك دور رئيس للمناطق التعليمية في الدولة بتحبيب ممارسة رياضة التنس لدى الطلبة، ولن يدخر اتحادنا جهوداً في هذا الجانب لإنجاح هذه المهمة».