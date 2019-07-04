21 ورشة عمل في البرنامج الصيفي لـ«دبي لأصحاب الهمم»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمد نادي دبي لأصحاب الهمم، برنامجاً متنوعاً وحافلاً بالفعاليات في «النشاط الصيفي» الذي يقيمه في مقر النادي بداية من يوم الأحد المقبل، ويتواصل لمدة أربعة أسابيع حتى الأول من أغسطس المقبل، وسط توقعات بمشاركة كبيرة مع تواصل الإقبال على التسجيل.

وأنجزت اللجنة المنظمة لفعاليات «النشاط الصيفي» جميع الترتيبات للفعاليات التي ستشمل تنفيذ 21 ورشة عمل من المحاضرات والتطبيقات العملية، واكتشاف وتطوير المهارات الحرفية وغيرها من الجوانب الرياضية والثقافية والتعليمية والعملية كافة، التي تنمي جوانب الإبداع والابتكار للمشاركين من أبناء المجتمع. وستنطلق فعاليات النشاط الصيفي على فترتين؛ صباحية ومسائية، لإتاحة المجال للراغبين من الأهالي في مرافقة أبنائهم خلال ممارسة هذه النشاطات، كما سيتم إقامة رحلات ترفيهية أسبوعياً، تشمل زيارات إلى دور السينما في دبي، وهابي لاند دبي فيستفال سيتي، وعالم مدهش، وعرض الدلافين في حديقة خور دبي.