المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عراقيل

يحاول مسؤول كبير في اتحاد لعبة جماعية وضع العراقيل أمام قيام ممثلي وسائل الإعلام في الاتحاد المعني بأداء واجبهم المهني، على الرغم من أن هذا المسؤول يتحدث دائماً في اللقاءات الرسمية عن أن الإعلام يُعد شريكاً استراتيجياً لاتحاده.

زوران

نشر لاعب العين، بندر الأحبابي، عبر حسابه في «إنستغرام» صورة حديثة جمعته مع مدرب «الزعيم» الأسبق، الكرواتي زوران ماميتش، وهي المرة الأولى التي ينشر فيها لاعب عيناوي صورة للمدرب زوران، منذ رحيله بداية العام الجاري لتولي تدريب الهلال السعودي.

دياكيه

لايزال مصير لاعب العين، إبراهيم دياكيه، غامضاً بشأن استمراره مع «الزعيم» من عدمه، وذلك في ظل انتهاء عقده مع الفريق بنهاية الموسم، وتحفظ اللاعب على الإدلاء بأي تصريحات حول مستقبله مع الفريق.