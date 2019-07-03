صحيفة: الجزيرة يخسر قضيته ضد تياغو نيفيس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت صحيفة «سوبر سبورت» البرازيلية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) برّأ نادي كروزيرو البرازيلي من تهمة التعاقد مع لاعب فريق الجزيرة، البرازيلي تياغو نيفيس، قبل نهاية عقده الذي كان مستمراً مع الفريق، على الرغم من استبعاده وقتها من قائمة الجزيرة، بسبب تراجع مستواه وعدم ظهوره بالمستوى نفسه الذي قدمه مع الهلال السعودي.

وقالت الصحيفة البرازيلية: «تمت تبرئة نادي كروزيرو من طرف (فيفا) في القضية التي رفعها نادي الجزيرة بشأن التعاقد مع لاعب الوسط، تياغو نيفيس، عام 2017، التي طلب فيها نادي الجزيرة تعويضه بمبلغ تسعة مليون يورو، وأن نيفيس استخدم حجته في إكمال إجراءات التعاقد، وهي أنه لم يتسلم راتب ثلاثة أشهر، قبل أن يتوقف عن المشاركة في مباريات الفريق».