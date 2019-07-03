المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بافكوف

ذكرت صحيفتا «موندو» و«بيليتش» الصربيتان، أن أحد أندية دوري الخليج العربي دخل في مفاوضات مع «رد ستار» الصربي، لضم اللاعب الصربي، ميلان بافكوف، منافساً نادياً فرنسياً عرض ثلاثة ملايين يورو للاعب.

حَكَمات

استعان اتحاد لعبة جماعية بطاقم تحكيم يضم حكمات سيدات لإدارة مباراة ودية، في إطار توجه الاتحاد لتأهيل حكمات جديدات للاستعانة بهن في إدارة المباريات الخاصة بالسيدات.

دا كروز

اقترب أحد أندية دوري الخليج العربي من التعاقد مع اللاعب البرازيلي، مايكون دا كروز (26 عاماً)، صانع ألعاب أتليتكو بارانينسي البرازيلي، بعد الاتفاق على الكثير من التفاصيل المادية، وهو لاعب يمتلك مهارات فردية متميزة.