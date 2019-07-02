رماة «التراب» يقصون شريط مونديال الأطباق في لوناتو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم بمدينة لوناتو الإيطالية بطولة العالم لرماية الأطباق بمشاركة 582 رامياً يمثلون 83 دولة، ومن المقرر أن يقص شريط افتتاح منافسات البطولة رماة الأطباق من الحفرة «التراب» الذين يصل عددهم الى 180 رامياً ورامية، تم توزيعهم على 30 مجموعة حيث ستقوم السيدات برماية ثلاث جولات اليوم بإجمالي 75 طبقاً، فيما يرمي الرجال جولتين فقط بإجمالي 50 طبقاً.

ويمثل الإمارات في هذا التجمع العالمي ظاهر العرياني الذي يمتلك من الخبرة الفنية الكثير، والذي لايزال في جعبته الكثير لتقديمه، رغم تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية قبل الماضية 2012 بلندن.

وتمثل مشاركة العرياني في هذه البطولة خلال منافسات اليوم وغداً أهمية كبيرة كونه يشارك بطولة العالم الحالية في لوناتو وعينه على فرصة المشاركة في كأس العالم في فنلندا المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. وكان التدريب الرسمي لرماة التراب أمس قد ترك انطباعاً قوياً بأن المنافسات ستكون قوية وأن معدلات الرماة ستكون عالية بسبب جودة الميادين وتأقلم الرماة.