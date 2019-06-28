زورقا «فيكتوري 27 و28» يستعدان لتحدي الزمن في ليتوانيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يكتمل اليوم في مدينة كاوناس الليتوانية وفد مؤسسة الفيكتوري تيم، استعداداً للمشاركة في منافسات جائزة ليتوانيا الكبرى للزوارق السريعة «فورمولا2»، الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة العالم 2019، التي تنطلق اليوم وتستمر حتى بعد غد.

ويستعد منصور المنصوري قائد زورق «فيكتوري 27»، وأحمد الفهيم قائد زورق «فيكتوري 28» لتحدي الزمن، غداً.

وتفتح في الفترة الصباحية، اليوم، أبواب قرية السباق التي تضم اللجان وورش الفرق المشاركة، من أجل تجهيز الزوارق فنياً، واستكمال إجراءات الفحص الفني بإشراف اللجنة الفنية، والمكلفة من قبل الاتحاد الدولي (يو آي إم)، وتشهد الفترة المسائية انعقاد الاجتماع التنويري المعتاد بين المتسابقين واللجنة المنظمة للرد على كافة الاستفسارات حول السباق والبطولة.

وترتفع وتيرة التنافس غدا مع إجراء التجارب الرسمية على فترتين على مدار ثلاث ساعات قبل الانتقال إلى المرحلة الأهم وهي تصفيات سباق أفضل زمن والتي ستقام على غرار منافسات فورمولا1 عبر ثلاث مراحل وصولا إلى الزورق الأسرع وذلك في الفترة المسائية.

وقال المنصوري في تصريحات صحافية: مستعد لخوض المنافسات بروح معنوية عالية بعد نجاح الفترة التحضيرية القصيرة في أوروبا وايطاليا تحديدا للتعود على الزورق الجديد. وتمنى التوفيق له ولزميله الفهيم في تحقيق الطموحات والآمال.