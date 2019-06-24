المرزوقي: برنامج «تنس الصغار» أسهم في استكشاف 8 لاعبين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن اتحاد التنس خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ حشر آل مكتوم، عن مشاركته في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة الذي سيعقد في البرتغال خلال سبتمبر المقبل، وسيمثل الدولة في الاجتماع، الأمين العام ناصر المرزوقي الذي تم ترشيحه للمهمة الدولية رسمياً، وسيتم خلال اجتماع الجمعية العمومية المقبل انتخاب رئيس جديد للدورة المقبلة للاتحاد الدولي في الانتخابات التي ستشهد منافسة قوية تجمع كلاً من الرئيس الحالي الأميركي ديف هاجرتي، ومرشحين جديدين هما رئيس الاتحاد الآسيوي الحالي الهندي أنيل كنا، ومرشح أيرلندا ديفيد مايلي. كما سيتم اعتماد ومراجعة عدد من القرارات ذات الشأن وأجندة الموسم المقبل. ويتطلع اتحاد التنس على هامش العمومية المقبلة إلى بحث أوجه التعاون مع الاتحاد الدولي بمختلف الجوانب والاتحادات القارية، كما سيتم تبادل الخبرات بخصوص برنامج «تنس الصغار» والتجربة الإماراتية، وتبادل الخبرات في هذا الخصوص، إضافة الى ما سيتضمنه الاجتماع من فقرات أخرى. من جهة أخرى، أكد الأمين العام لاتحاد التنس ناصر المرزوقي، أن المكاسب التي مهد لها برنامج «تنس الصغار» الذي ينظم بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتنس قاد الى استكشاف وتطوير كبير في صفوف اللاعبين المواطنين من مواليد 2009-2012 في تجربة تنفذ للمرة الأولى، وفي إنجاز تطويري يحسب لاتحاد اللعبة، وذلك من خلال تنظيم بطولة دوري المدارس تحت أعمار ثماني سنوات وتحت أعمار 10 سنوات، بإقامة أربع بطولات، ضمن خطة نشر التنس بين الصغار وانتقاء المواهب، واللاعبون الذين تم انتخابهم هم كل من عبدالرحمن المرزوقي، وحمدان كودارزي، وماجد العبدالله، ومحمد آل علي، ومريم الجناحي، ومحمد المرزوقي، وراشد عارف، وعبدالله الجناحي.