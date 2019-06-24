المصدر: دبي - الإمارات اليوم

إيمليانو

ذكرت صحيفة «ناينتي مين» البرازيلية، أن نادي سانتوس البرازيلي ينتظر تقدم الاتحاد السعودي بعرض رسمي لضم الأرجنتيني، إيمليانو فيكيو، خلال الفترة الحالية، لافتة إلى أن سانتوس لا يرغب في استمرار اللاعب بصفوفه بعد عودته من شباب الأهلي.

لجنة

تتداول الأوساط الرياضية الحديث بشأن قيام مسؤول بارز بلجنة مهمة تابعة لاتحاد لعبة جماعية، بتعيين الأشخاص المقربين منه في مناصب مهمة واستقطابهم للعمل في اللجنة، وذلك عقب توليه مسؤولية اللجنة المعنية.

دومبيا

عاد لاعب العين، المالي تونغو حامد دومبيا، للدولة بعد نهاية إجازته الصيفية، للاجتماع مع إدارة النادي لدراسة العروض المقدمة له، وكان العين استعان باللاعب المالي في مونديال الأندية ودوري أبطال آسيا، لكن مصيره مع الفريق لايزال حائراً.