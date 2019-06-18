بوجاتشار يقود فريق الإمارات في جولة سلوفينيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستعد فريق الإمارات للمشاركة في جولة سلوفينيا، التي تنطلق غداً وتستمر حتى 23 الجاري، بتشكيلة مميزة تجمع بين الشباب والخبرة يقودها البطل السلوفيني تادي بوجاتشار الذي يتطلع إلى الفوز بلقب التصنيف العام على أرض بلاده، كما تضم التشكيلة كلاً من السلوفيني يان بولانك وروي أوليفييرا وسيموني كونسوني وماركو ماركاتو ودييغو أوليسي.

وقال بوجاتشار: «أتطلع إلى مواصلة خوض السباقات بالمستوى المميز نفسه الذي قدمته منذ بداية هذا الموسم. يملؤني الحماس وسأحاول تحقيق أفضل النتائج في الجولة. تضم جولة سلوفينيا ثلاث مراحل صعبة على وجه الخصوص، وأدرك أن المنافسة ستكون شديدة خلالها».