«الروسي» يظهر للعام الـ14 في الجائزة الكبرى والدوري الأوروبي للكرة الطائرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ظهر الحكم الدولي، حامد الروسي، في الدوري الأوروبي للكرة الطائرة المقامة حالياً، من خلال إدارته مباراة فرنسا وألمانيا، التي جرت في الجولة الثالثة من البطولة، والتي انتهت لمصلحة فرنسا بنتيجة 3-1، ونجح في إدارة المباراة، ونال إشادة المنظمين.

يذكر أن الحكم الدولي حامد الروسي حقق رقماً قياسياً عالمياً بإدارته مباريات الجائزة الكبرى والدوري العالمي، للعام الـ14 على التوالي.

وكان «الروسي» قد وجد في الأسبوع الأول لدوري الأمم الذي استضافته الصين، بمشاركة منتخبها إلى جانب كل من إيطاليا وألمانيا وإيران، كما شارك في إدارة الجولة الثالثة من دوري الأمم للسيدات، الذي أقيم في هونغ كونغ، بمشاركة منتخبات ألمانيا وإيطاليا والصين واليابان.