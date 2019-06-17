المصدر: دبي - الإمارات اليوم

صربيا

ذكرت صحيفة «موندو» الصربية، أن مدرب النصر السابق الصربي إيفان يوفانوفيتش، ضمن قائمة خمسة مدربين يفاضل بينهم اتحاد الكرة لتولي تدريب منتخب صربيا وقيادة الفريق في تصفيات «يورو 2020»، مشيرة إلى أن يوفانوفيتش يُعد المدرب الأبرز لتولي المهمة.

لاعب

اقترب أحد أندية المقدمة بدوري الخليج العربي من كسب خدمات لاعب أجنبي، وفقاً للشروط التي حددها مدرب الفريق لدعم صفوفه في الموسم المقبل، إذ ينتظر أن يقوم النادي بإلاعلان الرسمي عن الصفقة خلال أيام.

سالم

أعلن نادي الفجيرة عبر موقعه في «تويتر» عن التعاقد مع اللاعب ياسر سالم لتمثيله في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي. وسبق للاعب أن مثل ناديي الوصل ودبا الفجيرة في دوري الأضواء. ويجيد سالم اللعب في أكثر من مركز في خطي الوسط والدفاع.