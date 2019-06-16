الاتحاد الدولي للسيارات يكلف الإمارات تدريب منظمي سباقات الفورمولا 1

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أوكل الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) مسؤولية التدريب والتحضير والتأهيل لكل الكوادر الفنية لسباقات الفورمولا1 على مستوى العالم، إلى نادي الإمارات للسيارات، للثقة الكبيرة التي يوليها الاتحاد الدولي والقائمون عليه إلى نادي الإمارات للسيارات، والقائمين عليه من مسؤولين وخبراء وكوادر فنية قادرة على تحقيق كل الأهداف المرجوة، والتي تسهم في النجاح الفني والتنظيمي وضمان سلامة جميع السائقين ومسؤولي السباقات، وكل عشاق الفورمولا1 من المشاهدين في حلبة السباقات في كل سباقات الفورمولا1 على مستوى العالم.

وقال نادي الإمارات للسيارات في بيان صحافي: «جاء اختيار نادي الإمارات للسيارات للقيام بهذه المهمة لما يتمتع به النادي من قدرات وخبرات كبيرة وعالية في هذا الخصوص، ومشهود لها بالكفاءة والنجاح والتي تم اكتسابها منذ قرابة 10 سنوات وتحديداً منذ أن تم إنشاء الوحدات التدريبية المتخصصة في النادي، والتي أسهمت وتسهم في إعداد «كود موحد» لجميع مسؤولي رياضة السيارات في سباقات الفورمولا1 على مستوى العالم، لضمان السلامة والنجاح الذي يستهدف في النهاية الوصول إلى حدث رياضي ناجح وآمن».

وفي هذا الإطار سينظم نادي الإمارات للسيارات حلقة دراسية لمدة يومين غداً وبعد غدٍ، في مقر الاتحاد الدولي للسيارات في جنيف، من خلالها سيتم عرض كل البرامج المقترحة لاعتمادها من قبل مسؤولي الاتحاد الدولي، وهي الخطوة الأولى في إدخال نظام ترخيص عالمي لجميع مسؤولي الاتحاد في جميع أنحاء العالم البالغ عددهم 146 عضواً.

من جانبه، قال رئيس نادي الإمارات للسيارات نائب رئيس الاتحاد الدولي محمد بن سليم: «وجود وحدة تدريبية موحدة دولية معتمدة في مقر نادي الإمارات للسيارات في دبي، يعزّز من دور مسؤولي رياضة السيارات في تنظيم أي سباق حول العالم بنجاح وأمان».