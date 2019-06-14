اجتماع تنسيقي بين اتحاد الكرة و«الرياضة المدرسية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقد أمس في مقر اتحاد الكرة بدبي اجتماع تنسيقي بين الإدارة الفنية باتحاد الكرة واتحاد الرياضة المدرسية، بحضور عبيد مبارك الشامسي، والمدير الفني ميشيل سابلون، ومدير التدريب عبدالله حسن، والمشرف على الألعاب النوعية عبدالرزاق الكعبي، والأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضة المدرسية أحمد عبدالرحمن.

وناقش الاجتماع سُبل التعاون المشترك بين الطرفين في وضع برامج ومشاريع لتطوير نشاط كرة القدم في مدارس الدولة، بهدف توسعة قاعدة ممارسي اللعبة، واكتشاف الطلبة الواعدين أصحاب المواهب المميزة، بالإضافة الى تشجيعهم على ممارسة كرة القدم بطريقة علمية وممنهجة. وتبادل الطرفان مجموعة من الأفكار والمقترحات التي من شأنها أن تساعد بشكل كبير في تحقيق نقلة لنشاط كرة القدم في مدارس الدولة.