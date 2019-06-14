مجلس دبي يستعرض التوعية بمكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استعرض مجلس دبي الرياضي التوعية بمكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية من خلال محاضرتين أقيمتا أمس بمركز دبي التجاري العالمي 2019، في إطار التعاون بين المجلس وشرطة دبي.

وتأتي المحاضرتان ضمن مبادرة «الروح الإيجابية» التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في إطار الدور الوطني للمؤسستين بهدف حماية المجتمع من خلال الرياضة، وتعزيز التعاون بين أفراده من خلال العديد من الفعاليات التي يتم تنظيمها على مدار العام.

وحضر الفعالية التي تأتي في إطار خطة تنفيذية مشتركة بين القيادة العامة لشرطة دبي ومجلس دبي الرياضي، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، حيث ألقى العقيد عبدالله الخياط مدير مركز «حماية» الدولي محاضرة بعنوان «دور الأسرة والمؤسسات المجتمعية في الوقاية من المخدرات»، شرح فيها المواد القانونية التي تتعلق بتعاطي المخدرات، وسلط الضوء على الأسباب التي تؤدي بالفرد إلى تعاطي المخدرات، من بينها: ضعف الوازع الديني، الفراغ، توافر المال، المعتقدات الخاطئة، رفاق السوء، التقليد، المستوى التعليمي، كما تطرق إلى مسؤولية الأسرة والمجتمع في التعامل مع حالات تعاطي الأفراد، وشرح أنواع الإدمان ومراحل التعاطي، وطرق الحماية.

فيما قدم النقيب عبدالله الشحي من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية - إدارة المباحث الالكترونية بشرطة دبي، محاضرة عن الجرائم الالكترونية، حيث شرح خدمة ecrime التي أطلقتها شرطة دبي بناء على توصيات خطة دبي 2021 التي تقدمها للجمهور في قضايا الجرائم المجتمعية، مثل التهديد والابتزاز الالكتروني والاختراقات الالكترونية والنصب والاحتيال الالكتروني.

وأكد الشحي أن شرطة دبي تتعامل بسرية تامة وتستجيب بسرعة للشكاوى من المتضررين في مجال الجرائم الالكترونية بعد تلقي الشكاوى من خلال منصة البلاغات الإلكترونية، وشرح أهم أساليب الاحتيال الالكتروني وفي مقدمتها عرض الوظائف الوهمية والاحتيال التجاري واختراق البريد الالكتروني، كما شرح كيفية تأمين حسابات برامج التواصل الاجتماعي الخاصة بالأفراد والمؤسسات ومنع اختراقها والاستيلاء عليها.

وتقدم أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب بالشكر الى القيادة العامة لشرطة دبي، وأكد على متانة العلاقة التي تربط بين مجلس دبي الرياضي والقيادة العامة لشرطة دبي ليس في مجال تنظيم الفعاليات والبطولات الرياضية المختلفة فحسب، بل وفي مجال المبادرات المجتمعية أيضاً، كما قدم درع المجلس للمحاضرين، وأكد لمنتسبي المجلس أن الهدف من المحاضرتين توعية المجتمع من خلال كل فرد من أفراد المجلس والعاملين في القطاع الرياضي.

كما أكد حارب أن المجلس حريص على تعزيز جوانب الوعي والارتقاء بكفاءات الموظفين، وأن يقدم إضافة من خلال تعزيز جوانب الوعي ومبادرات العمل بروح الفريق الواحد والتفكير الإبداعي.