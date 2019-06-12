«تايغر سي سي» يفوز ببطولة جيليت لكريكت الشارع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فاز فريق تايغر سي سي ببطولة جيليت الرمضانية لرياضة كريكت الشارع، وهي أكبر مسابقة لرياضة كريكت الشارع في المنطقة، حيث شارك أكثر من 32 فريقاً، وامتدت البطولة على أربعة أيام، خلال شهر رمضان المبارك.

واحتاج فريق تايغر سي سي 50 ركضة فقط، من أجل الفوز بالبطولة وحسم اللقب، والتتويج بالبطولة الأكبر من نوعها في المنطقة.

وحضر أكثر من 350 هاوياً من سيريلانكا والهند وباكستان للمنافسة في القرية العالمية، حيث تم تحويل موقف السيارات إلى ملعب كريكت بمقاييس عالمية، وقال المدير التجاري لمنطقة الشرق الأوسط، طارق عبدالعزيز: «نحن سعداء جداً بهذه البطولة وهذه النتيجة، أردنا أن نجمع هواة الكريكيت في الإمارات، وبعض العروض كانت شيقة وممتعة، ونحن في جيليت دائماً نطلب من الجميع تقديم أفضل ما عندهم».