انطلاق تدريبات «دو لاليغا» استعداداً للموسم الجديد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بدأ مركز دو لاليغا للكفاءات العالية تدريباته استعداداً للموسم الجديد، بعدما اختتم الموسم الماضي بنجاحات استثنائية، شملت الفوز بتسع بطولات على مستوى الدولة.

ويستعد فريق دو لاليغا للكفاءات العالية للسفر إلى إسبانيا، في شهر أغسطس المُقبل، لإقامة معسكرهم الكشفي التدريبي السنوي، ونجح مركز دو لاليغا خلال ثلاث سنوات في ضم أكثر من 150 لاعباً ولاعبة من جميع أنحاء الدولة، فضلاً عن فوز فريقه بالبطولة الرسمية للأكاديميات ثلاث مرات، كما طلبت أندية إسبانية عدة 15 لاعباً من لاعبي الكفاءات العالية، للخضوع في فترات معايشة في إسبانيا.