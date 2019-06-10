المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تمزّق

تعرّض مدير أكاديمية شباب الأهلي، د. موسى عباس، إلى تمزق في العضلة الأمامية، خلال معسكر فريق تحت 14 سنة لـ«فرسان دبي» الذي يشارك في البطولة الدولية الودية في إسبانيا، ما استلزم تدخّل سيارة الإسعاف لعلاجه.

تعاقدات

وجّه جمهور أحد أندية المقدمة في دوري الخليج العربي انتقادات لإدارة النادي، لعدم تحركها حتى الآن لدعم الفريق بعناصر جديدة، سواء كانوا محليين أو أجانب، مطالبين الإدارة بضرورة اختيار لاعبين مميزين يشكلون الإضافة الحقيقية للفريق.

لاعب

علمت «الإمارات اليوم» أن مسؤولاً بنادٍ كبير سافر بنفسه إلى إحدى الدول الآسيوية للتعاقد مع لاعب آسيوي لدعم الفريق الأول بالنادي في الانتقالات الصيفية، ومن المنتظر أن يتم قريباً الإعلان عن اسم اللاعب الذي سيصل إلى الدولة في غضون أيام.