درّاج فريق الإمارات بوجاتشار يتوّج بالبطولة الوطنية في ليوبليانا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تمكن درّاج فريق الإمارات، السلوفيني تادي بوجاتشار، من انتزاع لقب البطولة الوطنية لسباق الأفراد ضد الزمن التي أقيمت على مسار بطول 44كم في ليوبليانا بسلوفينيا، ليسجل بذلك فوزه الخامس هذا الموسم وفوزه الأول باللقب الوطني، بعد تقدمه على دراجي فريق البحرين ميريدا ماتي موهوريتيش بفارق 29 ثانية، ويان تراتنيك بفارق 45 ثانية.

وتعليقاً على فوزه بالبطولة، قال بوجاتشار في تصريحات صحافية: «كنت أدرك مدى صعوبة هذا السباق ومدى تميز مستويات المشاركين فيه، ولاسيما بمشاركة كل من موهوريتيش وتراتنيك. ومع ذلك فقد حظيت بتدريب جيد وبذلت جهدي بعد جولة كاليفورنيا. خضت النصف الأول من السباق بسرعة عادية، لكنني انطلقت وبذلت أقصى ما في وسعي مع الوصول إلى النصف الثاني، وإنني راضٍ جداً عن أدائي خلال السباق والفوز بهذا اللقب المهم».