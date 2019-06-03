السيرة الذاتية للرئيس المكلف بتسير شؤون شركة كرة القدم بنادي العين

المصدر: معاذ كمبال- العين

أصدر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي النائب الأول لرئيس نادي العين لكرة القدم، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، اليوم الأثنين قراراً بتكليف الدكتور مطر راشد محمد الدرمكي، بتسيير شؤون شركة نادي العين لكرة القدم والإشراف عليها.

وتشير السيرة الذاتية الرياضية للرئيس الجديد لشركة كرة القدم بنادي العين إلى أن لديه الكثير من الخبرات الرياضية التي تؤهله لتحقيق النجاح الكبير في قيادة دفة "الزعيم" في الموسم الجديد واعادته لمنصات التتويج مجدداً بعد التراجع في الموسم الماضي وخروجه خالي الوفاض من ناحية الألقاب.

وتولى الدكتور مطر راشد محمد الحايطه الدرمكي منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية بنادي العين الرياضي الثقافي في الفترة من 2007 إلى 2009.

كما شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة رابطة دوراي المحترفين الإماراتية خلال الفترة من 2009 إلى 2011.

وعمل كرئيس للجنة الطب الرياضي باتحاد الإمارات لكرة القدم في الفترة ما بين 2009 إلى 2012.

وظل الدرمكي يشغل عضوية مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي منذ 2017 وحتى تاريخ تعينه كرئيس لتسيير شؤون شركة نادي العين لكرة القدم والإشراف عليها.