حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء في محمد حمد بن قطامي العامري

قدّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد حمد بن قطامي العامري، وذلك خلال زيارة سموّه لمجلس العزاء في مدينة العين.

وقد أعرب سموّه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.