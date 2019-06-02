المصدر: دبي - الإمارات اليوم

غاتوزو

أكد المدرب الإيطالي جينارو غاتوزو أنه لا يمانع من التدريب في دوري الخليج العربي، حسب ما ذكرت صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، التي أشارت إلى أن مدرب ميلان السابق يشترط الحصول على راتب سنوي يتخطى المليون يورو.

البطائح

علمت «الإمارات اليوم» أن الوافد الجديد لدوري الدرجة الأولى نادي البطائح يفاوض مدرب الحمرية في الموسم المنتهي لدوري الهواة سليمان البلوشي، لتدريبه في الموسم المقبل، وأن المفاوضات اقتربت من النهاية السعيدة.

رفض

رفض مشرف فني في لعبة جماعية لأحد أندية الدولة، المساومة التي دخلت فيها إدارة النادي، بتخفيض راتبه السنوي بنسبة 40%، خصوصاً أنه شغل أكثر من منصب على مدار الأعوام الماضية، وفضل عدم قبول العرض الجديد والانفصال عن النادي.