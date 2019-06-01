المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كايو

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعب الوصل، البرازيلي كايو كانيدو، سافر إلى البرازيل دون حسم مصيره مع إدارة «الإمبراطور» بشأن انتقاله إلى نادي العين، إذ تدخل عدد من محبي الوصل لإقناع اللاعب بالعدول عن قراره بالرحيل عن «الفهود».

تغييرات

تشهد أروقة نادٍ كبير تغييرات إدارية منتظرة في مجلس إدارة شركة الكرة، وسيتم عقد اجتماع للمجلس بعد إجازة عيد الفطر، لإعلان التفاصيل الكاملة لهذه التغييرات، إضافة إلى تلك المتعلقة بأكاديمية الناشئين.

مارفيك

طالب مراقبون مدرب المنتخب الهولندي مارفيك بإعادة النظر في اختياراته لبعض اللاعبين، مشيرين إلى أن القائمة الأخيرة التي تم الإعلان عنها خلت من أسماء بعض اللاعبين، على الرغم من بروزهم بشكل جيد في الدوري.