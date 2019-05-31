«الفيكتوري» عينه على اللقب العالمي في «الدرّاجات المائية» بإيطاليا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم منافسات جائزة إيطاليا الكبرى للدرّاجات المائية (الجولة الثانية من منافسات بطولة العالم 2019)، التي تستضيفها وللعام الثاني على التوالي مدينة أولبيا في خليج جزيرة ساردينا بالبحر الأبيض المتوسط.

ويتطلع «الفيكتوري تيم» عبر ممثله بطل العالم في «واقف جي بي» العام الماضي النمساوي كيفين رايتيرر، قائد درّاجة «فيكتوري 90» إلى تحقيق نتيجة طيبة مع محاولات تسجيل أفضل زمن، التي تجمعه مع نخبة المتسابقين العالميين، متطلعاً إلى إهداء المؤسسة الفوز والتتويج في البطولة العالمية.

وتبدأ الجولة الثانية من خلال الاجتماع التنويري بين اللجنة المنظمة والمتسابقين، لشرح مسار السباق ومن ثم إجراء التجارب الخاصة بالدرّاجة واختبار جاهزيتها قبل الدخول في معمعة التنافس في الفترة المسائية من خلال سباق أفضل زمن.

وترتفع وتيرة التنافس غداً من خلال جائزة ايطاليا الكبرى في الفترة المسائية، على أن تستكمل الجولة بعد غد، لتعلن بعدها النتائج النهائية، ويتم تتويج أبطال الجولة في الفئات المختلفة، من بينها فئة «واقف جي بي» التي ينافس فيها كيفين.

- كيفين رايتيرر قائد درّاجة «فيكتوري 90» يسعى

إلى مواصلة سيطرته على فئة «واقف جي بي»