العنبري: حاكم الشارقة أوصانا بالتمثيل المشرف لكرة الإمارات خارجياً

المصدر: منصور السندي ــ الشارقة

قال مدرب فريق كرة القدم بنادي الشارقة، عبدالعزيز العنبري، إن «صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أوصاهم خلال استقبال سموه بقصر البديع، أول من أمس، لرئيس وأعضاء مجلس الشارقة الرياضي، وأبطال النادي من الفرق المتوجة بألقاب كرة القدم والسلة واليد، المحلية والخليجية، وأصحاب الإنجازات الفردية للموسم 2018-2019، بضرورة التمثيل المشرف لكرة الإمارات خارجياً خلال الظهور المرتقب لفريق الشارقة بدوري أبطال آسيا للأندية في كرة القدم».

وأكد العنبري أن سموه وجههم بأن تكون كرة القدم في المقام الأول أخلاقاً، وطالبهم بضرورة أن يوصلوا ذلك إلى اللاعبين، وأن الرياضة فوز وخسارة. وأضاف العنبري في تصريحات صحافية عقب الاستقبال: «حديث سموه وإشادته بالإنجاز الذي حققه الفريق بعد الفوز بدرع دوري الخليج العربي، ونصائحه للجهاز الفني والإداري واللاعبين، وسام على صدورنا، ويعطينا حافزاً معنوياً كبيراً من أجل تقديم الأفضل خلال السنوات المقبلة».

وقال أيضاً: «صاحب السمو ركز في حديثه وتوجيهاته ونصائحه لنا على المشاركة الخارجية المرتقبة للشارقة، وضرورة التمثيل المشرف لكرة الإمارات».

وكان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وجه بصرف مكافأة مالية تبلغ 26 مليون درهم لأندية الإمارة صاحبة الإنجازات والبطولات، خلال الموسم 2018-2019، منها 15 مليون درهم لنادي الشارقة لكرة القدم، تقديراً لفوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بلقب الدوري، وستة ملايين درهم لنادي الشارقة للألعاب الجماعية والفردية، ومليونا درهم لنادي خورفكان الحاصل على لقب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وثلاثة ملايين درهم لبقية الأندية صاحبة الإنجازات في الإمارة. وتابع العنبري «سموه حريص ومتابع لكل التفاصيل، ليس لكرة القدم فقط، وإنما لكل الألعاب، وهذا شرف لنا كلاعبين».

بدوره، أكد حارس مرمى فريق الشارقة، عادل الحوسني، سعادتهم الكبيرة باستقبال سموه لهم كلاعبين، تقديراً للإنجاز الذي حققوه. وقال في تصريحات صحافية إن «سموه كان دائماً متابعاً معهم أولاً بأول، منذ بداية الموسم وحتى نهايته، وحفز اللاعبين، ونحن من جانبنا نهديه هذا الإنجاز».

مبارك: كلمات سلطان القاسمي أكبر مكافأة لنا

قال مدير شؤون الاحتراف بنادي الشارقة، المتحدث الرسمي، أحمد مبارك، إن نصائح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، والتوجيهات القيمة لسموه، تعد حافزاً معنوياً كبيراً للاعبين لمضاعفة الجهد، وتحقيق المزيد من الإنجازات على مختلف الأصعدة.

وقال مبارك لـ«الإمارات اليوم»: «سعادتنا كبيرة بلقاء سموه، والاستماع إلى توجيهاته ونصائحه لأبنائه الرياضيين واللاعبين في نادي الشارقة، ونعتبر كلمات سموه أكبر مكافأة بالنسبة لنا في نادي الشارقة».

وأكد أحمد مبارك أن هذا الدعم والاهتمام والمتابعة المستمرة من سموه يحملهم مسؤولية كبيرة بضرورة أن يتحول هذا الدعم الكبير إلى مزيد من الإنجازات.

من جانب آخر، أشاد أحمد مبارك بالدعم الكبير الذي ظلوا يجدونه من قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، وكذلك من نائب القائد العام لشرطة الشارقة، العميد عبدالله مبارك بن عامر. وقال: «نحن محظوظون بوجود مثل هذه القيادات، التي تحرص دائماً على توفير الدعم لنا، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة».

- سلطان القاسمي وجّه بصرف 26 مليون درهم مكافأة لأندية الإمارة صاحبة الإنجازات والبطولات، منها 15 مليون درهم لنادي الشارقة لكرة القدم.