المصدر: دبي- الإمارات اليوم

غضب

بدا مسؤول بارز في أحد أندية دوري الخليج العربي غاضباً من بعض التصرفات خلال احتفالية رمضانية، لدرجة أن مسؤولين بالنادي تدخلوا لتهدئة الموقف وتطييب خاطر المسؤول المعني، علماً أن هذا المسؤول معروف أنه يتسم بالهدوء والعمل بصمت.

تهنئة

استقبل رئيس شركة الشارقة لكرة القدم، محسن مصبح، بمقر النادي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي سعود المزروعي، راعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة، ومديري الإدارات الذين قدموا التهنئة للنادي بمناسبة التتويج بالدوري.

ندوة

أقام أقطاب الرياضة في رأس الخيمة ندوة رياضية حضرها الشيخ محمد بن صقر القاسمي رئيس نادي رأس الخيمة السابق، وعدد كبير من القيادات الرياضية، وتم توجيه الدعوة إلى كل الأندية في الإمارة، ولكن لم يحضر أي عضو من مجالس الإدارات.