المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ريجيكامب

ذكرت صحيفة «ديجي سبورت» الرومانية أن مدرب الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب، طلب من إدارة «الإمبراطور» ضم المعدّ البدني، توماس نوبرت، إلى الجهاز الفني الوصلاوي بداية من الموسم المقبل.

أغانٍ

ذكر نادي الشارقة، على صفحته في «تويتر»، أن إدارة النادي قررت إنتاج أغانٍ خاصة لجماهير النادي، بطل دوري الخليج العربي، على أن يتم توزيعها مجاناً عبر متجر النادي في استاد خالد بن محمد بالحزانة في الشارقة.

اتفاق

يُنتظر أن تسفر الاتصالات، التي يقودها اتحاد الكرة مع مسؤولي الهيئة العامة للرياضة، إلى اتفاق بشأن فك حظر أموال الاتحاد المجمدة لدى الهيئة، خصوصاً بعد العجز الكبير في ميزانية الاتحاد، الذي بلغ 14 مليون درهم.